Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlhan T. ile Muhammet T'yi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin cezaevine teslim edildi.

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