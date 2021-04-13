Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kent merkezinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ergun U. ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tunahan B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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