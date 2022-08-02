İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Tehdit, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 2 yıl ila 5 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 7 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de yakalanan 7 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

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