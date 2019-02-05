Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı (2)

ESKİŞEHİR VALİSİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak. AK Parti Milletvekili Harun Karacan
ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi
'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali Çakacak
, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah
8.30 sıralarında çevre yolunda belediye otobüsü önünde dönüş yapan TIR'a arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20'de yaralımız var. 10 yaralı Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralı da Yunusemre Devlet Hastanesi
'nde. Yaralılarımızın tamamını ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, bir çoğu ayakta tedavi oldu. Müdahaleler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Valinin açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA
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