Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı (2)

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı (2)

7 dakika önce

ESKİŞEHİR VALİSİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDIEskişehir Valisi Özdemir Çakacak.

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı (2), System.String[]
ESKİŞEHİR VALİSİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak. AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali Çakacak, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 8.30 sıralarında çevre yolunda belediye otobüsü önünde dönüş yapan TIR'a  arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20'de yaralımız var. 10 yaralı Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralı da Yunusemre Devlet Hastanesi'nde. Yaralılarımızın tamamını ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, bir çoğu ayakta tedavi oldu. Müdahaleler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Valinin açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

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