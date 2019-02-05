Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (3) (Güvenlik Kamerası-Kaza Anı)
1 saat önce
VALİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDIEskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti.
VALİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, AK Parti Milletvekili Harun Karacan
ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi
'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali Çakacak
, burada yaptığı açıklamada, "Sabah
8.30 sıralarında çevre yolunda belediye otobüsü, önünde dönüş yapan TIR'a arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 de yaralımız var. 10 yaralı Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralı da Yunusemre Devlet Hastanesi
'nde. Yaralılarımızın tamamını ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, birçoğu ayakta tedavi oldu. Müdahaleler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: DHA
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