Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (3) (Güvenlik Kamerası-Kaza Anı)

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (3) (Güvenlik Kamerası-Kaza Anı)

1 saat önce

VALİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDIEskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti.

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (3) (Güvenlik Kamerası-Kaza Anı), System.String[]
VALİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali Çakacak, burada yaptığı açıklamada,  "Sabah 8.30 sıralarında çevre yolunda belediye otobüsü, önünde dönüş yapan TIR'a arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 de yaralımız var. 10 yaralı Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralı da Yunusemre Devlet Hastanesi'nde. Yaralılarımızın tamamını ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, birçoğu ayakta tedavi oldu. Müdahaleler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

Milletvekili, Şehir Hastanesi, Özdemir Çakacak, 3. Sayfa
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