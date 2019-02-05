Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı

1 saat önce

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir- Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:49 Kaynak: AA

İlyas Yıldız, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Model Evini Kiralamaya Gelen Adam Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü

Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]