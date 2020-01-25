Eskişehir'de halk otobüsü yoldan çıktı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de halk otobüsü yoldan çıktı: 6 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de halk otobüsü yoldan çıktı: 6 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü, sürücünün seyir esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Eskişehir'de halk otobüsü yoldan çıktı: 6 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü, sürücünün seyir esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve 5 yolcu yaralandı.


Olay Eskişehir- Kütahya yolu 13'üncü kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; Uğur E. İdaresindeki 26 TC 029 plakalı otobüs, iddialara göre içinde bulunan 24 yolcuyla Eskişehir istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs kar altında kalan tarlaya girdi. Kazada, otobüs şoförü Uğur E. ve 5 yolcu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza bölgesine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı yolcuları otobüs içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından vatandaşların yardımıyla ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.


'Mevlide giderken kaza'


Öte yandan kaza bölgesine gelen bazı kazazedelerin yakınları ise, Eskişehir'e mevlide katılmak için gittiklerini, köyden çıkarken kazanın olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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