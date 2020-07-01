Eskişehir'de, halk pazarında sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokağa kurulan halk pazarında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmedi. Bazı kişilerin, alışveriş sırasında maskelerini çene altına indirdiği görüldü.
Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında kalabalık dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu görüldü. Alışveriş yaparken bazılarının maskesini çene altına indirdiği gözlendi. Bazı kişilerin alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Zabıta ekipleri de pazarda gezerek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.