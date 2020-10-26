Eskişehir'de hamsinin kilosu 15 liraya düştü - Son Dakika

KARADENİZ'de hamsinin bollaşması, Eskişehir'de fiyatlara yansırken, önceki gün 50 liraya satılan balığın kilo fiyatı, 15 liraya düştü. Balıkçı İbrahim Uğur, tüketicinin de hamsi fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, "Geçen gün 50 lirayken bir kasa balık satıyorduk. Şimdi 30 kasa balık sattık 15 liradan. Daha da balık gelecek. Böyle giderse 10 liraya, 5 liraya düşebilir" dedi.

Karadeniz'de balığın bollaşmasıyla fiyatlar da düştü. Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarında önceki gün kilosu 50 liradan satılan hamsi, bugün 15 liradan satılmaya başlandı. Balıkçı İbrahim Uğur, balığın bollaşmasının fiyatları hemen düşürdüğünü söyledi. Böyle devam etmesi halinde hamsinin 5 liraya kadar düşebileceğini dile getiren Uğur, "Şu anda balık çoğalmaya başladı, bir de depolara alımı durdurdular. O yüzden balık fiyatları düşmeye başladı. Böyle devam ederse bu hamsi 5 liraya kadar düşer. Şimdi işlerimiz açıldı. Geçen gün 50 lirayken bir kasa balık satıyorduk. Şimdi 30 kasa balık sattık 15 liradan. Daha da balık gelecek. Böyle giderse 10 liraya, 5 liraya düşebilir. Bugün sahillerde palamudun tanesi 8 lira, 10 lira. Bizde şu anda 15 lira. Geçen hafta 25 liraya 30 liraya satılıyordu. Böyle giderse fiyatlar daha da düşer, alan da satan da memnun olur. Biraz daha denetim olursa, durum daha da güzel olacak" diye konuştu.

'HAMSİ 50 LİRAYKEN ALAMADIK'Balık almak için gelen Sibel Avcı da fiyatların düşmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Hamsiyi kilosu 50 lira olduğu zaman alamadıklarını belirten Avcı, "Duyduk fiyatı inmiş. Böyle bir fırsatı kaçırmayalım, hemen alalım, dedik. Eskişehir'de deniz yok, o yüzden taze balık bulmak çok zor. Burası her zaman balık aldığımız balıkçımız. Hem tazeliğine hem de titizliğine güvendiğimiz bir yer. Bizleri düşündükleri için teşekkür ederiz. 2 kilo hamsi aldım. Geçen hafta alamadım. Almak istemiştik ama belki düşer, diye bekledik. Düştü, memnunuz" dedi.Müşterilerden Oktay Edin da geçen hafta balık fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Geçen hafta alamadık, çok pahalıydı. Ama şimdi memnunuz fiyat düşmüş. Gayet güzel yani. 3 kilo hamsi aldım" diye konuştu.BALIK FİYATLARI

Öte yandan balıkçı tezgahlarında palamut 25 liradan, somon 60, levrek 45, sardalya 15, yerli palamut 15, çinekop 80, istavrit 25, yerli palamut ise 20 liradan satılıyor.