Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

KARADENİZ'de son günlerde hamsinin bol çıkması, Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 TL'den 5 TL'ye düşünce saatler içinde tonlarca balık satıldı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balıkçılarında yüzü gülmeye başladı. Hamsinin bolca çıkmasıyla fiyatlarının düşmesi ise halkı sevindirdi. Eskişehir'de kilosu 20 TL'den satılan hamsinin kilosu bugün 5 TL'ye düştü. Bu nedenle balıkçılar tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Arifeye Mahallesi'ndeki balıkçı esnafı Selahattin Arslanbezer, Karadeniz'de balığın bollaşması üzerine hamsi fiyatlarının da 5 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.