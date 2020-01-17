Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu

18 dakika önce

KARADENİZ'de son günlerde hamsinin bol çıkması, Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı.

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu, System.String[]

KARADENİZ'de son günlerde hamsinin bol çıkması, Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 TL'den 5 TL'ye düşünce saatler içinde tonlarca balık satıldı.Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balıkçılarında yüzü gülmeye başladı. Hamsinin bolca çıkmasıyla fiyatlarının düşmesi ise halkı sevindirdi. Eskişehir'de kilosu 20 TL'den satılan hamsinin kilosu bugün 5 TL'ye düştü. Bu nedenle balıkçılar tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Arifeye Mahallesi'ndeki balıkçı esnafı Selahattin Arslanbezer, Karadeniz'de balığın bollaşması üzerine hamsi fiyatlarının da 5 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. Bir günde yaklaşık 30 ton hamsi sattıklarını ifade eden Arslan, "4- 5 gündür denizlerden balık çok çıkıyor. Şimdi biz vatandaşa 5 liraya balık satıyoruz. Daha 3 gün önce 20 liraydı. Balık, denizden fazla çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalı oluyor. Çinekop şimdi 80 lira oldu. Geçen yol çinekop 10 liraydı. 1 haftadır denizlerde patlama var, Karadeniz balığı çok çıkıyor. Gürcistan diyorlar ama değil. İğneliada'dan çıkıyor. Çok güzel hamsi çıkıyor. Önceden 5 ton tutuyorlardı, şimdi 100 ton tutuyorlar. Şu anda 400 metre kuyruk var. Bugün 30 ton balık sattık" dedi.


Karadeniz, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:30 Kaynak: DHA
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