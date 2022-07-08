Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Yolal idaresindeki 26 AAH 280 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de hareket halindeki hafif ticari araç yandı - Son Dakika

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