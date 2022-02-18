Üye Girişi
Eskişehir'de hasmını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Eskişehir'de hasmını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

18.02.2022 12:47
Eskişehir'de hasmını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kerim Enes B. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık Kerim Enes B. savunmasında "Ben sadece kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Kerim Enes B. hakkında iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Geçen yıl mayıs ayında, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir içkili eğlence yerinde iki yıl önce çıkan kavganın ardından aralarında husumet olduğu öğrenilen Mustafa Koca (38) ile Kerim Enes B, Büyükdere Mahallesi Saygılı Sokağı'nda karşılaşmış, çıkan kavgada bıçaklanan Koca yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500

Eskişehir, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hasmını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de hasmını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement