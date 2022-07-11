ESKİŞEHİR'DE 'HATIRLATMA DOZU' KUYRUĞU - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR'DE 'HATIRLATMA DOZU' KUYRUĞU

11.07.2022 15:26

ESKİŞEHİR'de 'hatırlatma' dozu sisteminin açılması ile randevu alıp gelenler, hastane önlerinde kuyruk oluşturdu.

ESKİŞEHİR'de 'hatırlatma' dozu sisteminin açılması ile randevu alıp gelenler, hastane önlerinde kuyruk oluşturdu. Bugün 1000 kişinin randevu alıp, aşı olduğu belirtildi.

Türkiye'de vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 'hatırlatma dozu' çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Eskişehir'deki hastanelerde yoğunluk oluştu. Randevu alıp Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gelenler, aşı merkezinin önünde kuyruklara neden oldu. MHRS sisteminden kontrolleri sağlanan kişiler, 4'üncü doz aşılarını oldu. 'Hatırlatma dozu' sisteminin açılması ile birlikte bugün 1000 kişinin randevu alıp, aşı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın çağrısının ardından hemen randevu alıp, geldiğini belirten Ece Canpolat, "Aşıların, hastalığın korunmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese de aşılarını olmasını tavsiye ediyorum. Bugün 4'üncü dozumu oldum. Vakaların son günlerde artış göstermesinden dolayı endişe ettim ve o yüzden gelip, aşımı yaptırdım" dedi.

'AŞIYA RAĞBET OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

İbrahim Türk de 4'üncü doz aşısını olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu çağrısı üzerine dün randevumu aldım. Biraz sıra var ancak yapacak bir şey yok. Bu kuyruk normal, aşıya rağbet olduğunu gösteriyor. Aşı olmamız önemli. Herkese buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Daha kötü olaylar olmaması için herkes aşı olmalı" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son dönemde vaka artışı görülen Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2 oldu.

YORUMLAR
500
Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma Sağlık Bakanlığı ve AB ile İşbirliğinde Yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmetlerindeki Kapasiteyi Yüzde 150 Arttırdı Sağlık Bakanlığı ve AB ile İşbirliğinde Yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmetlerindeki Kapasiteyi Yüzde 150 Arttırdı
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE 'HATIRLATMA DOZU' KUYRUĞU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:46 Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 15:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE 'HATIRLATMA DOZU' KUYRUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement