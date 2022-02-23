Eskişehir'de hava trafik kontrolörlerinin verimliliğini artıracak proje geliştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de hava trafik kontrolörlerinin verimliliğini artıracak proje geliştirildi

23.02.2022 10:09
Eskişehir'de hava trafik kontrolörlerinin verimliliğini artıracak proje geliştirildi

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) bir grup akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle "Hava Trafik Kontrolörlerinin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak için Zihinsel İş Yükünün Çok Boyutlu İncelenmesi" adlı proje geliştirdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) bir grup akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle "Hava Trafik Kontrolörlerinin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak için Zihinsel İş Yükünün Çok Boyutlu İncelenmesi" adlı proje geliştirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Yazgan'ın yürütücülüğünde hayata geçirilen projede, ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi, ESTÜ Mühendislik Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinden öğretim üyeleri ve araştırmacılar görev alıyor.

Kasım ayına kadar sürmesi planlanan projeyle hava trafik kontrolörü hatalarının azaltılması ve uçuş emniyetine katkı sunulması hedefliyor.

Proje kapsamında hava sahasındaki uçakların emniyetli ve verimli şekilde yönetilmesinden sorumlu hava trafik kontrolörlerinin görevleri sırasında yaşadıkları bilişsel zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekçi senaryolar eşliğinde çok sayıda çalışma yürütülüyor.

Çalışmada, beyin faaliyetleri, solunum sayısı ve kalp atım hızı ölçümleri yapılan hava trafik kontrolörlerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi yapılarak uçuş emniyetinin artırılması için öneriler ortaya konuluyor.

ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen deneyler, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde bulunan gerçek zamanlı hava trafik kontrol radar simülatöründe yapılıyor.

Eskişehir'de hava trafik kontrolörlerinin verimliliğini artıracak proje geliştirildi

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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık, Eskişehir, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Eskişehir'de hava trafik kontrolörlerinin verimliliğini artıracak proje geliştirildi - Son Dakika


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