Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Eskişehir'de, tabanca ve tüfekle havaya ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, tabanca ve tüfekle havaya ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muttalip Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan ekipler, şüpheliler A.T, K.U, H.H.A. ve H.E.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ile 1'er tüfek ve havalı tabanca, 2 pala ile demir cop ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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