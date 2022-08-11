Havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte yakalandı - Son Dakika
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Havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte yakalandı

11.08.2022 09:55
Havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte yakalandı

Eskişehir'de havaya ateş eden bir şahıs, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Eskişehir'de havaya ateş eden bir şahıs, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Lojmanları bölgesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla havaya ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince ateş eden şahısların bölgeyi terk ettikleri tespit edildi.

Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ve araştırma sonucu şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden M.T. olayda kullanılan araç ile birlikte yakalanırken, adli makamdan alınan izinler doğrultusunda arama yapıldı. Aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet 9 milimetre çapında dolu mermi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yakalanan şüpheli M.T. hakkında 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'Meskun mahalde ateş etmek' suçlarından adli işlem başlatıldığı, diğer şüpheli T.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte yakalandı - Son Dakika

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