Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi.

Ekipler, olay yerinde havaya rastgele ateş ettiği belirlenen U.D'yi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Yahnikapan Mahallesi'nde silahla havaya ateş edildiğini ihbarını aldı.

Eskişehir 'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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