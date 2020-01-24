Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eskişehir'de İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu toplantısı, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Karaca başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, ilçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında, yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması, etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya konulması ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda; Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezi tarafından, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem çalışmaları hakkında bilgi verildi.Toplantıda, 2. Dönem çalışmaları hakkında planlamalar yapılarak öneriler sıralandı.



Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Karaca, yapılan özverili çalışmalardan dolayı Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti. Karaca, kendisinin de bu çalışmaların her zaman takipçisi ve destekçisi olacağını söyledi.



Ali Güven Uygulama Oteli toplantı salonunda yapılan toplantıya; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Karaca, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çelik, Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abuzer Hakverdi ve ilçe daire amirleri katıldı. - ESKİŞEHİR