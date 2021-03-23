Eskişehir'de hayırsever iş insanlarınca Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi için ev alındı - Son Dakika

Eskişehir'de hayırsever iş insanlarınca Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi için ev alındı
23.03.2021 14:49
Eskişehir Valiliğinin katkısı ile iş insanları tarafından, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler'e ev hediye edildi.
Eskişehir Valiliğinin katkısı ile iş insanları tarafından, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler'e ev hediye edildi.
Vali Erol Ayyıldız, Valilik öncülüğünde Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman, derneğe üye iş insanları, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Murat Özcan'ın katkılarıyla alınan evin tapusu ve anahtarını, şehit annesi Güler'e verdi.
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