Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buhara Mahallesi'nde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yeri ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığa karıştıkları belirlenen zanlıların bulunduğu aracın Afyonkarahisar- Emirdağ kara yolu istikametine gittiğini belirledi.

Şüpheliler H.Y, M.A.A. ve T.Y, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, çalınan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Jandarma, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel
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