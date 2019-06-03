Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi
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Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi

38 dakika önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir- Afyonkarahisar ve Eskişehir- Kütahya karayollarında Silkorsky model helikopter ile trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edilirken uygulama noktalarına da bilgi verildi.

Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 20 araç sürücüsüne 930 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin, bayram boyunca süreceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
Kütahya, Eskişehir, 3. Sayfa
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