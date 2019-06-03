Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi
38 dakika önce
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir- Afyonkarahisar
ve Eskişehir- Kütahya
karayollarında Silkorsky model helikopter ile trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edilirken uygulama noktalarına da bilgi verildi.
Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 20 araç sürücüsüne 930 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerin, bayram boyunca süreceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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