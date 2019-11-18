Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi
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Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi

6 saat önce

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan gerçekleşen trafik denetimde 23 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi, System.String[]

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan gerçekleşen trafik denetimde 23 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.


Denetim faaliyetlerinin etkinliklerini arttırarak sürücülerde 'algılanan yakalanma riski' duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlere Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'de katılırken, denetimler sonucu kurallara uymayan 23 araç sürücüsüne 6 bin 360 lira para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
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