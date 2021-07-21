Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Helikopterli denetimde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar 'a İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Durmuş Yöndem, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı eşlik etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir'i Bursa , Bilecik , Kütahya , Afyonkarahisar ile Ankara 'ya bağlayan kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim yaptı.

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