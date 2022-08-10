Kaza, 20 Temmuz'da Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Seda Bodur'un kullandığı 52 DS 412 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hilmi K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Seda Bodur ile ön koltuktaki aynı hastaneden hemşire arkadaşı Buse Nur Bulut, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 20 gün sonra sağlık durumu ağırlaşan Meltem Bodur da dün hayatını kaybetti. Meltem Bodur'un cenazesi, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Hacı Ahmet Yavuzer Cami 'nde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Nur Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ablasını kaybettiği kazada yaralanan Meltem, kurtarılamadı - Son Dakika

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