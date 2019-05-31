Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de her 3 kişiden 1'inde araç mevcut
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Eskişehir'de her 3 kişiden 1'inde araç mevcut

27 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 285 bin 619 adete yükseldi.

Eskişehir'de her 3 kişiden 1'inde araç mevcut, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 285 bin 619 adete yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 561 adet artarak, 285 bin 619 adet oldu.

Eskişehir'deki taşıt dağılımında ise, 167 bin 685 adet otomobil, 45 bin 749 adet kamyonet, 30 bin 948 motosiklet, 23 bin 660 adet traktör, 10 bin 494 adet kamyon, 3 bin 746 adet minibüs, 2 bin 679 adet otobüs, 658 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca kentte Nisan ayında 8 bin 432 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 8 bin 432 taşıt içinde otomobil 6 bin 245 ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan ülke genelinde güncel trafiğe kayıtlı araç sayısının Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 8 bin 927 oldu da açıklandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Bursa, Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Güncel
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