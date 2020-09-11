Eskişehir'de her gün 100 bin kişi bu çileyi çekiyor - Son Dakika

Eskişehir'de her gün 100 bin kişi bu çileyi çekiyor

Eskişehir'de her gün 100 bin kişi bu çileyi çekiyor Sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda yaşanan sıkıntılar artık içinden çıkılmaz bir hal aldı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Can güvenliğinin yanında enerji masrafı, zaman kaybını çok yoğun olarak...

Eskişehir'de her gün 100 bin kişi bu çileyi çekiyor

Sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda yaşanan sıkıntılar artık içinden çıkılmaz bir hal aldı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş:

"Can güvenliğinin yanında enerji masrafı, zaman kaybını çok yoğun olarak yaşıyoruz"

"Çevre illerdeki sanayiciler trafik durumuna bakarak Eskişehir'e geliyor, sıkıntı bölge illerin de problemi olmuş durumda"

"İstanbul'da yaşanan Anadolu-Avrupa yakası gibi olduk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sabah ve akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesine giden işçi trafiğinin yoğunluğuna dikkat çeken Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "İşçiler en azından 1 saatini yolda geçiriyor. Bu saatlerde büyük kazalar yaşanıyor. Sıkıntımız büyük. Konuyla ilgili gerekli raporları hazırlayıp sunduk" dedi.

Eskişehir'de sabah mesai girişi ve akşam mesai çıkışında çevre yolunda meydana gelen yoğun trafik nedeniyle işçiler her gün saatler öncesinden evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle sabah saatlerinde 25-30 dakikada gidilebilecek yol 60 ile 80 dakika arasında gidiliyor. Bu durum hem işçilere hem de servislere zarar veriyor. Servislerin fazla yakıt harcamasının yanı sıra, işçiler de uzun süre yolculuk yaptıktan sonra işlerine başlayabiliyor. Konuyla ilgili yıllardır çözüm bulunmazken, günde yaklaşık 100 bin kişi bu durumu yaşıyor.

"100 bin kişinin yaşadığı sorun"

Trafik sorunu ile ilgili gerekli Bakanlıklara hazırladıkları raporları gönderdiklerini belirten Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sabah saatlerinde trafiğin yoğun olan alanda açıklamalarda bulundu. Eskişehir'de her gün 100 bin kişiyi ilgilendiren soruna yıllardır çözüm bulunamadığına dikkat çeken Celalettin Kesikbaş, "Her gün sabah saatlerinde Eskişehir'de trafiğin durumu ortada. Şöyle söyleyeyim size, sabah 8 mesaisi için yataktan saat 6'da kalkmak gerekiyor. Çalışanların en az 1 saat ömrü yollarda geçiyor. Bu sabah için de, akşam için de geçerli. Bu durum beyaz, yakasıyla, mavi yakasıyla, işvereniyle yüz bin kişiyi ilgilendiren bir durum. Önemli bir kısmı stres içerisinde geliyor. Gördüğünüz gibi sıkıntı büyük. Buralarda ciddi şekilde trafik kazları da olabiliyor. Ölümlü kazalar da, büyük yaralamalı kazalar da oluyor. Kazalar olduğu günler daha perişan oluyoruz. Sıkıntımız büyük. Dediğimiz gibi yol saatlerce sürüyor. Bir insanın evinden çıkıp işine gidiyor olması 1 saat sürüyor. Normal şartlarda 25-30 dakika içerisinde gidebiliyor olması gerekiyor, ama bu saatleri buluyor. Kimse durduk yerde bu konu için isyan etmiyorum. Şimdi kış geliyor. Kışın yağmurda, karlı günlerde, hiçi çekilmez oluyor. O zaman bir saatler bir buçuk saatleri buluyor" dedi.

"Sanayi Odası olarak raporları hazırladık"

Yaşanan trafik sıkıntısı hakkında çözüm odaklı raporlar hazırladıklarını ifade eden Kesikbaş, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili biz Eskişehir Sanayi Odası olarak bir takım raporlar hazırladık, başvurularda bulunduk. Yaklaşık olarak birkaç yıldır bunu dillendiriyoruz, ama özellikle geçen haftalarda bir işçi servisi kaza yaptı. Onun öncesinde de var aslında. Ölümlü kayıpların başlaması. Burada yaşanan hem enerji kaybı, hem de zaman kaybı, müsriflikten başka bir şey değil. Bunlarla ilgili yapılacak hareketler net belli. Bugün Bursa'daki, Bilecik'teki, Kütahya'daki sanayici arkadaşlarımız ya da her kim olursa olsun, Ankara'ya veya başka şehirlere gidebilmek için en azından ya sabah 5'te çıktıklarını ya da sabah 9'dan sonra çıkabildiklerini söylüyorlar. Onlar kendilerini Eskişehir trafiğine göre ayarlıyorlar. Bu artık Eskişehir'in problemi olmaktan çıkmış. Bölge illerin de problemi olmuş durumda. Konu ile ilgili yapılacak olan hareketler belli. Eskişehirlilerin yıllardan beri süren bir arzusu çevre yolları ile ilgili. Aslında yolu görüyorsunuz ek şeritler olarak son derece rahat yapılabilir. Bunların örnekleri İstanbul'da var. Özellikle sanayi bölgelerine mutlaka toplu taşıma ile ilgili raylı sistemler gibi çözümler arıyoruz. Banliyö olabilir. İnsanların huzur ve konforu için çok önemli. Bir diğeri birazdan devam edince, muhtemelen yarım saat önce. ESTİM, EMKO'nun girişlerinde tek şeride iniyor. Saatlerce insanlar orada da takılıyor. Bu trafik burada bitmiyor. Sanayi bölgemizin orada da tek şeride iniyor. Mutlaka o bölgede inceleme yapılması çok önemli. Bunlar büyük yatırımlar değil küçük yatırımlar gerektiren çalışmalar. Yine TEKSAN-EMKO bölgesinden Organize Sanayi Bölgesi'ne geçiş için üst geçit gerekiyor. Beş tane çözüm noktası var. Bunların peyderpey yapılması lazım. Bunları biriktirdiğiniz zaman görüntü bu oluyor. Birazdan araçlar durma noktasına gelecek. Servis de geçiyor, tır da geçiyor, özel otomobil de geçiyor. Sıkıntının temeli dediğimiz gibi hem can güvenliği, ama bunun yanında da ekonomik olarak da benzin masrafı, enerji masrafı, zaman kaybını çok yoğun olarak yaşıyoruz."

"İstanbul'da yaşanan Anadolu-Avrupa yakası gibi olduk"

İstanbul'u örnek gösteren Kesikbaş, trafik sorunu hakkında ki konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Yaklaşık olarak 100 bine yakın insan çalışıyor. Bir de kent planlaması da enteresan. Şehir batıya doğru, sanayi doğuya doğru büyüyor. Bu şuna benziyor. Hep İstanbul trafiklerinde gördüğümüz alışkın olduğumuz şeyler var. Anadolu yakasında oturuyorsunuz, karşı tarafta çalışıyorsunuz gibi bir durum. Batıda yaşıyorsunuz ama doğuda çalışıyorsunuz. Bunlar planlı bir şekilde yapılmış ve şehir batıya doğru büyütülmüş. Sanayi de doğuya doğru büyütülmüş. İşte bunları çözmemiz gerekiyor. Bunlar Eskişehir'in bir problemi. Özellikle Eskişehir sanayisinin çok daha büyük bir problemi."

Eskişehir'de her gün 100 bin kişi bu çileyi çekiyor

Eskişehir, Organize, İşçiler, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de her gün 100 bin kişi bu çileyi çekiyor - Son Dakika

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