ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına getirilen HES kodu zorunluluğu yarın başlayacak. Bu nedenle kartlarını HES kodu ile eşleştirmek için son güne kalanlar belediyenin belirlediği merkezler önünde kuyruk oluşturdu.

45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolar oldu