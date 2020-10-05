Eskişehir'de hibrit mısır tohumu ekilen tarlada hasat programı - Son Dakika

Eskişehir'de hibrit mısır tohumu ekilen tarlada hasat programı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tareks Tohumculuk öncülüğünde yüksek verime sahip hibrit mısır tohumu ekimi yapılan arazide hasada başlandı.

Eskişehir'de hibrit mısır tohumu ekilen tarlada hasat programı, System.String[]

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tareks Tohumculuk öncülüğünde yüksek verime sahip hibrit mısır tohumu ekimi yapılan arazide hasada başlandı.

Eskişehir Merkez Kooperatifi ortaklarından Erdi Gül'e ait Beyazaltın Mahallesi'ndeki tarlada demonstrasyon amaçlı hibrit mısır tohum ekildi.

FAO 600-620 grubunda yer alan Kütahya ve Eskişehir bölgesine uygun olan OSSK 625, TK Doruk, Gerdano tanelik çeşitlerle yapılan deneme ekimleri sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.

Deneme ekim alanında projenin sonuçlarının gözlemlenmesi amacıyla hasat programı gerçekleştirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman çiftçilerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Özellikle son dönemde tohumdan başlayıp, market rafına kadar gidecek bir yapıyı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim aşamasında bundan önceki dönemlerde Tarım Kredi Kooperatifleri yaklaşık 3 bini aşan kooperatifleriyle yurdun her bir köşesinde sorumluluk almış, çiftçimizin ayağına kadar gitmiştir. 1600 kooperatif ile Türkiye'nin dört bir tarafında bu hizmeti vermeye çalışıyoruz ama bugün gelinen noktada bu hizmet yeterli mi? Biz ekip arkadaşlarımız olarak bu hizmeti yeterli görmüyoruz. Bundan sonraki dönemde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimize koyduğumuz hedef, çiftçimizin ayağına hizmet götürmek. Bu nasıl olacak? Bugün bunun örneklerinden birini görüyoruz. Bütün aşamalarda çiftçinin yanında olacak bir Tarım Kredi Kooperatifi göreceksiniz. Biz bunu kendimize bir hedef olarak koyduk. Önümüzdeki dönem tarım kredi bu şekilde olacak, olmak da zorunda. Bunu yapmak için de bugün burada bir benzerini gördüğümüz örnek saha uygulamaları yapıyoruz. Önümüzdeki dönem bunu Türkiye sathına yayacağız. İnşallah bu anlamda Tarım Kredi Kooperatifleri sadece duran, bekleyen değil çiftçimizle beraber üretim aşamalarının her noktasında tüketiciye kadar tüm değerler zincirlerini oluşturmak gayreti içinde bir yapı olacak."

Poyraz, son 8-9 ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendilerine çok şey öğrettiğini vurguladı.

Kendine yeten ülke olmanın önemine işaret eden Poyraz, "Burada bugün bu ekim yapılıyor, 6-8 ayda hasat alınıyor. Hayır 8 ay değil, belki 20 yıl 8 ay bu. Bunu böyle görmek lazım. Gelinen nokta ülkemiz açısından gurur vericidir. Kendi göbeğimizin kendimiz kesmek zorundayız. Biz ülke olarak tarımsal girdilerin üretilmesinde, tüm üretim süreçlerinde ihtiyaç olan ne varsa hepsinde kendi kendimize yeterli hale gelmek mecburiyetindeyiz. Bunun mazereti olmaz." diye konuştu.

Programa, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tareks Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ile bölgedeki kooperatif yetkilileri ve proje paydaşları katıldı.

Eskişehir, Türkiye, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de hibrit mısır tohumu ekilen tarlada hasat programı - Son Dakika Ekonomi

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