Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de polisin düzenlediği hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde Ö.N'ye ait evden 55 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, evin kapısını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yaptığı belirlenen Yonca Y'yi (23), saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, 27 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.