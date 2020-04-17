Eskişehir'de hırsızlık operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de Irak uyruklu engelli bir kişinin motosikletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşiltepe Mahallesinde yaşayan yürüme engelli Irak uyruklu Ahmed M'ye ait motosikletin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayının zanlısı Hakan G'yi çaldığı motosikletle beraber yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, motosikletine kavuşan Irak uyruklu Ahmed M. polis ekiplerine teşekkür etti.