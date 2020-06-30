Eskişehir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kent merkezindeki bir iş yerinden kiraladığı otomobillerle hırsızlık olaylarını yaptığı belirlenen şüpheli Z.E.Ç'yi saklandığı eve düzenlendiği operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının yapılan incelemesinde kent genelinde farklı tarihlerde 23 bin 700liralık ev eşyasının çalınma olayına karıştığı belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.