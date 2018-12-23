Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

38 dakika önce

Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldığı otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi Kutluhan D'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:34 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avlu Dizisinin Zerrin'i Direk Dansıyla İzleyenleri Hayran Bıraktı Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:12:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]