Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu
38 dakika önce
Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.
Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldığı otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi Kutluhan D'yi yakaladı.
Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:34 Kaynak: AA
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