Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu
20 dakika önce
Eskişehir'de farklı mağazalardan 12 bin lira değerinde giyim malzemesi çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir
'de farklı mağazalardan 12 bin lira değerinde giyim malzemesi çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezindeki bir mağazadan kıyafet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliye ait araçtaki aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen 12 bin lira değerinde giyim malzemesi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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