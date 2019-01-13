Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ü.B'yi (32) kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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