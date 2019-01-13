Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir
'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 13 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ü.B'yi (32) kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:57 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı
Son Dakika! Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı