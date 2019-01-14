Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOBİ Sanayi Bölgesinde, 2 ayrı iş yerinin bahçesinden yaklaşık 40 bin lira değerinde malzemenin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede hırsızlık olaylarında kullanılan aracın Musa D. tarafından kiralandığını belirledi.

Şüpheli Musa D, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında 18 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Jandarma, Eskişehir, Güncel
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