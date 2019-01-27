Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan H.E. ile M.Ç'nin 71 Evler Mahallesi'nde araçla gezdiklerini belirlerdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, kentte 30 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. ile M.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait otomobilde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği belirlenen bir altın bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:38 Kaynak: AA

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