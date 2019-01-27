Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan H.E. ile M.Ç'nin 71 Evler Mahallesi'nde araçla gezdiklerini belirlerdi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, kentte 30 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. ile M.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılara ait otomobilde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği belirlenen bir altın bilezik ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:38 Kaynak: AA
Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı
10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı
Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste