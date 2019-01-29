Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

41 dakika önce

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi Gümüşdere Sokağı'nda bir binaya, iki kişinin hırsızlık amacıyla girdiği ihbarını aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliler S.Y. ile Y.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramalarında bir tabanca, iki altın yüzük ve bir altın zincir kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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