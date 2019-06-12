Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

4 saat önce

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı.

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Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriye, Kumlubel ve Gökmeydan mahallelerinde çok sayıda evin kapısını çeşitli yöntemlerle açıp hırsızlık yaptıkları öne sürülen Güler İ. ve Yonca Y'nin, Cumhuriye Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri ihbarını aldı.
Olay yeri ve bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polisler, şüpheli iki kadını kovalamaca sonucu bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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