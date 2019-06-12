Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
4 saat önce
Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:18 Kaynak: AA
'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Cumhuriye, Kumlubel ve Gökmeydan
mahallelerinde çok sayıda evin kapısını çeşitli yöntemlerle açıp hırsızlık yaptıkları öne sürülen Güler İ. ve Yonca Y'nin, Cumhuriye Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri ihbarını aldı.
Olay yeri ve bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polisler, şüpheli iki kadını kovalamaca sonucu bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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