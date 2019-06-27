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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinden malzeme çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinden malzeme çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir OSB'de bir iş yerinden yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler A.A, A.A, B.Ç, Ü.Ö. ve yaşı küçük M.A'yı yakalayıp haklarında işlem yaptı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.A, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ü.Ö. de "suç eşyası satın almak" suçundan ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.
Diğer 3 zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:36 Kaynak: AA
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