Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

14 dakika önce

Eskişehir'de bir fabrika sahasında bulunan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
Eskişehir'de bir fabrika sahasında bulunan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fabrika sahasında 350 bin lira değerindeki hurdaya ayrılmış malzeme hırsızlığı yapılmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, olayın faili olduğu öne sürülen Ufuk Y, çalıntı malzemeleri taşıyan sürücüler R.Y, A.A. ve B.Ş. ile bu parçaları satın aldığı belirtilen U.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 5 zanlıdan R.Y, A.A. ve B.Ş, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ufuk Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt Son dakika! ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:47:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]