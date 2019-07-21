Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir
'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalan Y.A. ile M.M.D'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin kentte 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.