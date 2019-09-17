Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akarbaşı, Gökmeydan, Ömerağa, Fatih ve Kırmızıtoprak mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olaylarının şüphelileri M.Ç, D.B, İ.B. ile Z.S'yi belirlediği adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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