Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de farklı mahallelerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de farklı mahallelerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Akarbaşı, Gökmeydan, Ömerağa, Fatih ve Kırmızıtoprak mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Evlerden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin M.Ç., D.B., İ.B. ile Z.S. isimli şahıslar olduğu belirlenirken, şüpheliler adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınanlardan M.Ç. ve Z.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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