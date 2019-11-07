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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de çok sayıda su motorunun çalınması olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de çok sayıda su motorunun çalınması olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekipleri, merkez Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Beylikova ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen 200 bin lira değerindeki su motorlarının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler B.Ö, İ.A, M.A, S.D, S.G. ile hırsızlık olaylarında kullanılan araçları kolluk kuvvetlerinin tespitini engellemek maksatıyla kiralık araç bilgi sistemine kayıt yapmadan şüphelilere teslim eden araç kiralama şirketinin sahibi C.A'yı Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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