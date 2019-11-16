Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir ve İstanbul'da evlerden 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evlerden 25 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaptığı incelemede olayın şüphelilerinin Y.U. ile T.U. olduğunu belirledi.

Zanlıların hırsızlık yapmak için İstanbul'a gittiğini ve Eskişehir'e dönecekleri bilgisine ulaşan polis, şüpheli 2 kadını kent girişinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Polis, şüphelilerin İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden 125 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.