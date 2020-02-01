Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Sarıcakaya ilçesinde meydana gelen tarım aletleri ve ekipmanlarının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen Ü.G, D.T. ile Z.N'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ü.G. tutuklandı. D.T. ile Z.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobili bir de böyle görün
Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:25:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]