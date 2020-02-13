Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerindeki evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö. ve Bünyamin Ö, kent merkezindeki evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aziz T'nin emniyette hırsızlık suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün de 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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