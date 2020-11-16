Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen Y.Y. (53), H.Ö. (66) ile B.E. (56) de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırmızıtoprak, Kurtuluş, Şarhöyük, Osmangazi , İstiklal, Yenibağlar ile Bahçelievler mahallelerinde 10 ayrı otodan ve evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu

"Bu cami benim" diyen kadının yaptıkları yüzünden camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü