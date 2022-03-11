Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

11.03.2022 13:35
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda faaliyet gösteren büfe, kır kahvesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın gözetleme evi ile Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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Hırsızlık şüphelisi 7 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı Hırsızlık şüphelisi 7 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Yangın, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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